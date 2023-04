Con Fabrizio Palenzona il capitalismo italiano prova a uscire dal suo letargo

Il capitalismo italiano, il piccolo grande capitalismo, sta uscendo dal letargo. Ha trascorso un lungo periodo in apnea, ma siamo indulgenti: tra pandemia, guerra, inflazione, crisi energetica, crisi di governo, il quinto cambio di maggioranza politica in un decennio (e che cambio) non restava che mettere i materassi alle finestre. L’ultimo brivido s’è spento un anno fa con la battaglia di Trieste per le Assicurazioni Generali, adesso questo risveglio di primavera porta un friccico in piazza degli Affari. Intanto, grazie al rimbalzo del 2022 le società quotate in borsa hanno fatto il pieno di utili, battendo anche l’inflazione. Si prevedono dividendi agli azionisti per trenta miliardi di euro con un aumento dell’11,3 per cento, mentre la crescita dei prezzi finora acquisita è di soli cinque punti percentuali. Con questo “tesoretto” gli animal spirits si rimettono in moto. Se poi qualcuno vuol restare sdraiato al sole dei Tropici, c’è chi, come Fabrizio Palenzona, suona la sveglia. Il capitalismo non è un ectoplasma, è fatto di carne e sangue, cammina sulle gambe di uomini che s’arrotolano le maniche, richiede braccia e, ancor più, cervello. Di visione strategica ha bisogno l’Italia dove ha dominato a lungo il capitalismo clientelare e fa ancora scuola il capitalismo di relazione. In quanto a relazioni, Palenzona non ha nulla da invidiare a nessuno, al contrario sono molti a invidiare proprio lui. Forse si farebbe prima a dire chi non conosce, tanto è spessa la sua agenda: dalle banche (Unicredit e Bpm) alle infrastrutture (Benetton, Gavio), dagli immobili (Prelios del quale è presidente) alla finanza (Mediobanca, Caltagirone), dagli aeroporti (Roma Fiumicino) agli autotrasporti, senza mai dimenticare la politica locale e nazionale. Ora è presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che vuol trasformare nel baricentro di nuovi equilibri economici; dopo Giuseppe Guzzetti e sulle sue orme, ma con una diversa personalità. Non parliamo solo della troneggiante presenza fisica (un metro e novanta per centoventi chili) o del carattere estroverso che talvolta mette in soggezione esangui banchieri in grisaglia. Chi lo incontra non può fare a meno di pensare a un moderno Falstaff, ma difficilmente lo sentiremo concludere che “tutto nel mondo è burla” come nell’opera di Giuseppe Verdi. “Tutti gabbati, tutti gabbati”? Non tutti.

