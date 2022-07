La grande occasione di Orcel per ripensare alle fusioni-acquisizioni di Unicredit

A un anno e mezzo dalla nomina ad amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel ne ha viste di tutti i colori: da un negoziato molto teso con il governo Draghi su Montepaschi, da cui si è tirato fuori, all’opa programmata su Banco Bpm ma mancata per un soffio. E poi l’inciampo in Russia quando Unicredit si è ritrovata a essere una delle banche europee più esposte nel paese di Putin (ma lo sarebbe stata anche di più se avesse mandato in porto l’acquisizione della locale Otkritie Bank) ed è stata costretta a pesanti svalutazioni nel primo trimestre 2022. Però, poi, Orcel ha dimostrato tutta la sua abilità di banchiere: i risultati del secondo trimestre, infatti, hanno più che sorpreso il mercato con utili per oltre 2 miliardi di euro quando le attese non arrivavano a 1 miliardo.

