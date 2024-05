La sveglia per l'Ue sul mercato dei capitali. Parla il capo economista di S&P Global Ratings

“E’ fondamentale riconoscere l’importanza cruciale delle prossime elezioni europee. L’economia europea sta vivendo un momento sfidante e sta perdendo terreno rispetto a concorrenti globali come Stati Uniti e Cina. Nonostante abbia evitato la recessione e si sia avvicinata a un livello di piena occupazione, il declino della produttività, particolarmente evidente in Paesi Bassi, Francia, Germania e Italia, evidenzia la necessità di intervenire collettivamente. L’esortazione di Enrico Letta a ridefinire il mercato unico evidenzia la necessità di uno sforzo congiunto per affrontare queste sfide”. Sylvain Broyer, capo economista Emea (Europa, più medio oriente e Africa) di S&P Global ratings ricorda al mondo politico, assorbito da una campagna elettorale quasi tutta incentrata su tensioni belliche e questioni interne ai vari paesi, che si sta andando alle urne per rinnovare istituzioni che dovranno occuparsi di questioni fondamentali come evitare che l’Eurozona perda terreno nel confronto con Cina e Stati Uniti. E nel farlo Broyer cita il rapporto presentato dall’ex presidente del Consiglio italiano a Bruxelles un mese fa (“Much more than a market”) che, tra le varie cose, ha messo a fuoco un fenomeno paradossale.

