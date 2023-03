La pace di necessità fra Tokyo e Seul

Ieri a Tokyo c’è stato un incontro che potrebbe cambiare la direzione delle alleanze dell’Indo-Pacifico. Dopo oltre un decennio di gelo diplomatico e di incidenti politici, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha accolto nella capitale giapponese il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e la first lady Kim Keon-hee, e i giornali giapponesi l’hanno già chiamata la “pace dell’omurice”: la tradizionale omelette di riso fritto sarebbe uno dei piatti preferiti di Yoon, che avrebbe chiesto di mangiarla dopo la cena in compagnia di Kishida nel popolare ristorante di Ginza Rengatei. Il lavorio diplomatico per far riavvicinare le due democrazie d’Asia ha visto il contributo della Casa Bianca di Joe Biden.

