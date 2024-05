La deriva statalista nelle grandi autocrazie come Russia e Cina

Le due potenze sono pronte a compiere grossi investimenti in settori differenti. Ma il punto è capire come ciò si coniughi con una limitata articolazione dei poteri all'interno di quegli stessi paesi

Le vicende della Russia si possono osservare sia in chiave macro economica sia come rapporti di potere fra le imprese e lo stato, e lo stato con i suoi apparati. Il primo approccio è il più diffuso, perché con poche asserzioni si mostra l’inutilità della prova di forza economica degli occidentali, da cui si ricava la necessità di un (non meglio specificato) accordo di pace con i russi.