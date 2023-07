Quanto regge una dittatura in crisi? Dipende dalle sue origini

Le grandi autocrazie come Cina, Russia e Iran sono sorprendentemente solide grazie alla loro origine rivoluzionaria. È questa la spiegazione offerta da Steven Levitsky e Lucan Way, autori di "Revolution and Dictatorship"

C’è qualcosa che rende le grandi autocrazie come la Cina, la Russia e l’Iran solide quando le cose sono messe bene, ma anche quando le cose sono messe male? Secondo Steven Levitsky e Lucan Way, autori di Revolution and Dictatorship, The Violent Origins of Durable Authoritarism (Princeton U.P., 2022) questo qualcosa esiste e va cercato nell’origine rivoluzionaria di queste tre autocrazie che, grazie alla loro origine, sono molto più solide delle autocrazie che non hanno origini rivoluzionarie.