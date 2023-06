L'Italia torna ambigua sulla Cina e cede alle lusinghe di Pechino

Accoglienze a confronto: il ministro degli Esteri di Taiwan contro il leader del Partito comunista cinese in visita in Italia. L'effetto sulla Via della seta

Sulle relazioni con la sempre più autoritaria Repubblica popolare cinese, la politica italiana è precipitata di nuovo in un limbo, a metà tra l’ambiguità, la superficialità e l’ordine sparso. Se la strategia dell’equilibrismo con Pechino sembra essere, per il momento, prevalente a Bruxelles, in Italia l’impressione è quella di una confusione piuttosto allarmante, di una minimizzazione del problema, alla luce soprattutto dei due appuntamenti cruciali della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che avranno al centro proprio la Cina: il Consiglio europeo che inizia oggi e il viaggio a Washington da Joe Biden a luglio. Ieri, durante le comunicazioni alla Camera, Meloni ha dedicato un breve passaggio alla questione. Ha detto che non bisogna essere dipendenti dalla Cina ma che sul piano geopolitico il paese è “un interlocutore imprescindibile”: “Per queste ragioni”, ha detto Meloni, “intendiamo perseguire con la Cina un rapporto che, lungi dall’essere ostile, vuole però essere maggiormente equilibrato”. Sì, ma in che modo?