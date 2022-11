La mancanza di idee e informazioni fa crollare gli autocrati

Che cosa può avere spinto la Russia a commettere un errore dalle grandi conseguenze come la decisione di invadere l’Ucraina? I giudizi di sopra valutazione di se stessi e di sotto valutazione degli altri, che hanno portato a commettere l’errore come frutto dell’illusione del controllo

Milano. Una volta le autocrazie, fossero a partito unico o militari, seguivano la strada del terrore in misura più o meno marcata. Qualcuna di queste è poi passata a un regime di democrazia che possiamo definire apparente, perché si celebrano delle elezioni dall’esito scontato, e perché si tollerano delle libertà di espressione incomplete. La Russia è il caso più discusso. Il volto nuovo delle autocrazie può essere immaginato come una dittatura “dolce”, se messo in rapporto alle dittature “sanguinarie” di una volta. Il che solleva il primo quesito: “che cosa ha spinto le autocrazie a mutare forma”. Il che, a sua volta, solleva il secondo quesito: “che cosa fa cadere le autocrazie”. Il che, infine, solleva in terzo quesito: “proviamo a osservare un caso concreto, la Russia di Putin”.



Partiamo dal primo quesito. Tempo fa nell’Unione sovietica e nella Cina i contadini emigravano a milioni dalle campagne alle città. La sostituzione della fatica animale con i trattori e umana con le macchine era all’origine della gran crescita dell’economia. La popolazione urbanizzata era in gran parte analfabeta, ma le nuove mansioni erano semplici da apprendere. I valori dominanti degli urbanizzati erano quelli precedenti la rivoluzione industriale, ossia i costumi delle comunità contadine poco numerose, povere, e disperse nel paese.