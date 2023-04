Il ministro "Tra-Fitto". Sul Pnrr si difende da solo e parla di "confronto del confronto"

Raffaele Fitto ci ha tra-fitto di “confronto”. Sentite: “Il confronto sul Pnrr servirà per confrontarsi” e “l’obiettivo è capire quali ragioni oggettive possono essere oggetto di confronto per modificare l’obiettivo”. Era dai tempi del miglior Giuseppe Conte che non si ascoltava questo esperanto, questa lingua immaginifica che sta a metà tra Aldo Moro e Corrado Guzzanti. Il superministro del Pnrr doveva infatti relazionare sul Pnrr, sulla governance, sulla terza rata, sulle perplessità della Commissione Europea e lo ha fatto davvero, al Senato, per quaranta minuti, e alla Camera, per trenta. Abbiamo contato almeno 33 volte la parola “confronto” alternata da “allorquando” e “sin d’ora”. E, credete, non è ironia. Si provava del sincero dispiacere nel vedere il più sobrio dei ministri di Giorgia Meloni, presentarsi, a Palazzo Madama con il solo sottosegretario, Alessio Butti. Più solo di lui chi c’era? Successivamente sono entrati in Aula la ministra Calderone e poi Luca Ciriani, per fargli coraggio. Fitto parlava a braccio, ma a tutti i senatori cadevano le braccia quando cercava di spiegare che gli ultimi obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti ma “servirà una verifica della correttezza degli obiettivi con la Ue”. Provava a difendere la linea Meloni (“spenderemo tutti i soldi del Pnrr. Niente allarmismi”) e pure il suo ultimo decreto (“che risponde alla criticità”) salvo aggiungere che con “la Ue ci avviamo alla rimodulazione del piano”. E più parlava e più i senatori si chiedevano: “Ancora?”. Come possiamo credere di spendere questo Pnrr, questi 191 miliardi, se quando si discute di Pnrr, tutto il Parlamento sbadiglia? E’ la noia il vero ostacolo del Pnrr.

