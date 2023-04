Allargare il polmone verde del paese coi soldi del Pnrr è più difficile di quanto si creda

La premessa è importante: le piante sono gli unici organismi viventi che mettono in comunicazione terra e cielo. Le piante assorbono acqua e sostanze nutritive con le radici, la soluzione migra lentamente verso la chioma, qui, le foglie aprono gli stomi e fanno entrare questo famigerato gas, l’anidride carbonica e grazie ai cloroplasti e alla luce si sviluppa la reazione fotosintetica che come risultato produce amido (che serve alla pianta, ma anche a noi) e acqua e ossigeno. Quindi noi siamo figli delle piante, non delle stelle come cantava il bravissimo Alan Sorrenti nel lontano 1977. Premessa importante, perché appunto le piante, oltre a calmare gli animi e consolare gli afflitti (accade in qualche giardino), stoccano anidride carbonica. Dunque, si tratta di un convertitore naturale di C02 che potrà esserci utile, visto che ce n’è in eccesso, visto poi i cambiamenti climatici e considerato che l’ingegneria climatica promette bene ma nella pratica è ancora carente. Conclusione? Le piante vanno piantate, e infatti nell’ambito del Pnrr sono stati stanziati 330 milioni di euro per piantare circa 6,6 milioni alberi da qui al 2024. Bene, no? E invece no, del resto le stranezze del nostro paese sono note a tutti. Abbiamo una fortissima tendenza ad annunciare slogan, superlativi progetti e deliziosi intenti, che poi però si fermano al primo ostacolo e tutto collassa, anche se, nonostante il collasso poi si risolve tutto a tarallucci e vino: e siamo pronti per nuovi e roboanti annunci. Così è per le piante, dobbiamo piantarle? Sì, certo, tuttavia ci accorgiamo che non ce le abbiamo. Perché non abbiamo le piante? Perché non abbiamo più, o non sono sufficienti, i vivai forestali. Certo, di vivai ne esistono, ma producono piante di interesse agrario per gli agricoltori e per me che mi devo mettere il glicine fuori al balcone o l’orchidea in bagno, roba ornamentale e profumata, per carità ma il Pnrr nasce con altri obiettivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE