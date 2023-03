Dove ti piazzo l'albero? Il paradosso di Milano che “si foresta” e di un Pnrr da calibrare

La storia bizzarra, e molto italiana, della Corte dei conti che ha pizzicato le Città metropolitane che non avrebbero adempiuto all’impegno preso con l’Europa di piantare, entro il 2022, almeno due milioni di alberi (su sei totali) a fronte di un finanziamento nel Pnrr di 330 milioni di euro, ha avuto uno sviluppo anche più bizzarro. Racconta il dorso milanese del Corriere della Sera che Milano avrebbe perso ben sei milioni nel 2022 (e altrettanti per il 2023) stanziati dal capitolo “Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana” del Pnrr, nonché la messa a dimora di 138 ettari di boschi. Il motivo, stavolta, non sarebbe la mancata elaborazione dei progetti, ma il fatto che nessuna azienda del settore avrebbe risposto al bando pubblico: non per mancanza di interesse, ma perché non esisterebbero nella Città metropolitana aree (276 ettari in totale) libere.

