L'Ue paga 300 milioni di euro per sei milioni di alberi, e noi piantiamo sei milioni di semi

In un’ideale ed eventuale storia della cialtroneria italiana, un giorno probabilmente non si potrà non citare la storia dell’Europa che con il Pnrr pagò l’Italia perché piantasse circa due milioni di alberi nelle sue città metropolitane ed ebbe in cambio due milioni di semi. Al prezzo di trecentotrenta milioni di euro. Roba da sbellicarsi, o disperarsi. Uno degli obiettivi del piano di prestiti europei, legato alla transizione ecologica, chiede infatti al nostro paese di piantare 6,6 milioni di alberi entro la fine del 2024. Circa due milioni di questi alberi, però, andavano piantati entro il 31 dicembre 2022. Ecco.

