Il Pnrr all'esame di un architetto: tempi impossibili, carenza di forza lavoro, cattiva fede

Le tempistiche del piano sono state stilate da persone che evidentemente ignorano il concetto di cantiere edile e il lavoro necessario per realizzare i progetti. Due esempi e qualche considerazione

Al lettore si chiede di leggere quanto segue come il contributo di un architetto chiamato a testimoniare (avendo le scarpe sporche di fango) sulle disfunzioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il mondo dell’architettura, un tema di cui non parla nessuno anche se politici e giornalisti parlano quotidianamente del Pnrr.