Oltre il Patto di Stabilità. Miti da sfatare sulla credibilità futura dell'Italia

All’annuncio dei 38 articoli della proposta di regolamento europeo venuta da Bruxelles sulla riforma del Patto di Stabilità Ue, la reazione mediatica ha corrisposto al classico luogo comune italico “ecco come l’Europa di obbligherà a tagliare risorse”. Risposta sbagliata, che rischia di incoraggiare altri errori della politica italiana. Invece, è il momento di parlarsi fuori dai denti. Su almeno tre punti: cosa dice la proposta, come stanno i nostri conti pubblici, cosa fare per avanzare alcune proposte nei pochi mesi in cui Parlamento e Consiglio Europeo dibatteranno intorno alla bozza di regolamento, che deve entrare in vigore a gennaio 2024.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE