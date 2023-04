E Fedriga scrive a Fitto: “Coi fondi europei così non va"

Una lettera per certificare il dissidio. E si capisce, visto che in ballo ci sono quasi 27 miliardi. Semmai, colpisce che ad aprire il fuoco contro il governo sovranista sia quella Conferenza delle regioni che è ad assoluta trazione destrorsa ed è guidata dal leghista Massimiliano Fedriga. La firma in calce al dispaccio è proprio la sua: del governatore del Friuli appena rieletto da un plebiscito. Il destinatario è invece Raffaele Fitto, ministro plenipotenziario dalle deleghe sterminate. Il quale, nella sua opera – forse titanica, forse velleitaria, sicuramente controversa – di riorganizzazione dei fondi europei, ha finito col fare arrabbiare i presidenti di regioni. Tutti, se è vero che al termine di una riunione assai burrascosa, mercoledì scorso, si è deciso di approvare all’unanimità la mozione bellicosa: convocare il ministro, e subito.

