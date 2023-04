Perché si preannuncia un'estate di tensioni tra Roma e Bruxelles sul Pnrr

Le lagnanze del governo Meloni sul Recovery viste dai funzionari della Commissione: "Non dovete spiegarci perché ritene le regole sbagliate, ma come intendete rispettarle". L'anomalia sui prestiti, le scadenze del RePowerEu, i ritardi sulla modifica dei progetti

Il cortocircuito sta tutto in uno scambio di battute. Più che una contestazione, la constatazione di uno sfasamento ideale, la distanza che c’è tra il governo sovranista e la Commissione europea. “Ché insomma non ci aspettiamo che ci spieghiate perché le regole fissate per voi sono sbagliate, ci aspettiamo che ci diciate come intendete rispettarle”: questo è quello che delegati del governo italiani si sono sentiti dire dai funzionari di Bruxelles in una delle ultime riunioni operative sul Pnrr. Si discuteva, appunto, di parametri violati: quelli da cui dipende la certificazione degli obiettivi di dicembre, e dunque la rata da 19 miliardi. Ma le incomprensioni stanno anche altrove. E hanno a che vedere con un approccio, quello adottato da Raffaele Fitto, che agli occhi dei responsabili della Commissione appare, a un tempo, troppo politico e troppo poco.