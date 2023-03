Un polo che si fa partito: il manifesto di Carlo Calenda

Dopo l’elezione di Elly Schlein il sistema politico ha raggiunto un ulteriore punto di chiarezza. A sinistra la linea politica di Pd e Movimento 5 stelle si è definitivamente unificata, mentre a destra c’è solo Giorgia Meloni con un paio di ruote di scorta più o meno gonfie. Con la sconfitta di Stefano Bonaccini è stata persa anche un’intera classe dirigente di bravi amministratori locali del nord, l’ultimo residuo di riformismo pragmatico esistente nel Pd. La loro vittoria sarebbe stata la vera novità. Invece, insieme alla Schlein, hanno vinto Bettini, Zingaretti, Orlando, Franceschini, Concita De Gregorio e Michela Murgia. Non una grande novità di classe dirigente, linea politica o pensiero. Cosa farà il Terzo polo dopo l’elezione di Elly Schlein? La risposta è: quello che faceva prima. Costruiremo il partito unico di popolari, liberali e riformisti, riunificando classi dirigenti ed elettori che sono stati divisi con l’accetta del bipolarismo. Non mi aspetto un esodo di deputati dal Pd e non ne auspico uno da Forza Italia. Altra cosa sono invece gli amministratori locali, gli unici ad avere contatti con il territorio e con gli elettori, che da tempo stanno arrivando.

