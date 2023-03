Perché l'inchiesta di Bergamo sul Covid è un gran regalo al processo mediatico

La separazione dei poteri: certo, come no. Sono ormai tre anni che le procure di mezza Italia hanno deciso di dedicare grande attenzione a un aspetto cruciale legato alla gestione della pandemia. Quell’aspetto è lo stesso maneggiato in queste ore dai magistrati di Bergamo, che hanno scelto di indagare per il reato di diffusione colposa dell’epidemia in Val Seriana l’ex premier Giuseppe Conte, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex ministro Roberto Speranza e l’ex assessore Giulio Gallera, ed è un aspetto che brutalmente, ci perdonerete, potremmo sintetizzare così: è lecito oppure no trasformare in reati gli eventuali errori di una classe politica? Ed è lecito oppure no che la magistratura possa uscire fuori dal suo recinto occupandosi non solo di presunte violazioni del codice penale ma anche di possibili violazioni del codice morale? Ed è lecito oppure no che la magistratura faccia quello che ha scelto di fare anche a Bergamo, mettendo l’azione penale al servizio della ricerca non di un eventuale reato ma della Verità, con la “v” molto maiuscola?

