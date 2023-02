“Il Pd ha pensato alla conta interna, anche Gualtieri deve fare autocritica”. Parla Carocci

Il presidente della Fondazione Piccolo America, che organizza le partecipatissime arene estive in zona Trastevere a Roma, commenta la disfatta del centrosinistra alle regionali e guarda alla nuova giunta di centrodestra: “Ci parleremo, spero che Rocca non toglierà i finanziamenti per fare propaganda”

“Purtroppo nel Pd e nel resto del centrosinistra in tanti hanno dato per scontato la sconfitta e hanno pensato più alla conta interna per il dopo che a cercare di ribaltare il risultato, è molto triste”. Valerio Carocci, l’inventore delle partecipatissime arene del cinema a Trastevere, a Roma, il golden boy della sinistra capitolina, è molto deluso. Di più, è arrabbiato. Non ha digerito la sonora sconfitta di Pd e alleati alle elezioni regionali di domenica e lunedì. Non è tanto il risultato a turbarlo quanto le modalità con cui è avvenuta la disfatta. “Il centrosinistra – dice – ha perso il voto di opinione, quello più importante, ed è rimasto solo con quello d’interesse, legato alle candidature dei singoli. Le persone hanno votato più per i rapporti personali che per le idee. Non c’è stato uno sforzo a rivendicare i successi dei dieci anni in Regione, tutta la macchina invece di muoversi intorno alla coalizione, si è mossa intorno alle singole candidature”.