La vera festa del cinema di Roma è a Trastevere: in migliaia in piazza per Wes Anderson

“Aho, ma che sta succendendo?”. A piazza San Cosimato non si cammina. Gente aggrapata alle ringhiere del parchetto, giovani e anziani seduti per terra, in piedi, o a cavalcioni sugli scooter occupano ogni anfratto della grande piazza di Trastevere. Per attraversala occorre percorrerne il perimetro. Insomma, cosa succede? “C’è Wes Anderson, c’è Wes Anderson”. E’ un fremito che attraversa la folla. All’arena San Cosimato del piccolo cinema America si proietta Moonrise Kingdom, pellicola del 2012 del regista celebre per i suoi personaggi eccentrici, le inquadrature simmetriche e frontali, i colori surreali. A presentare il film, in piedi accanto al presidente del piccolo cinema America Valerio Carocci, c’è proprio lui, Wes.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE