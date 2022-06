Festa o Festival del cinema? A Roma si risolve così, un po' l'uno un po' l'altro

La Festa del Cinema di Roma edizione 2022 sarà “site specific”, come certe opere d’arte che possono stare solo in certi luoghi, come la Hollywood sul Tevere. Primo anticipo: “Vacanze romane” di William Wyler, anno 1953, proiettato a via Veneto. Seguita da proiezioni estive, tra luglio e agosto, in un’arena da 600 posti al Parco degli Acquedotti. Per i non romani, e però cinefili, è dove il Cristo della “Dolce vita” di Federico Fellini viene trasportato in elicottero, diretto verso San Pietro. In cartellone, prevediamo “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, un altro che da quelle parti si è fatto un giro.

