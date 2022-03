Festa del Cinema, lo sfogo di chi ha vinto la partita

Fabia Bettini accusa i "giornaloni" per come l'hanno trattata in queste settimane. Ma ha di che festeggiare: via Monda e dentro una "donna competente" è esattamente quanto auspicava mesi fa

“Sono stata zitta per senso di responsabilità, ma non ho ottenuto lo stesso rispetto. Da settimane i giornaloni mi tirano in ballo riguardo alla Festa del cinema, citando in modo pretestuoso le mie parentele. Questo clima surreale ha generato in qualche mente poco centrata gesti insani”. Alla fine della partita Fabia Bettini, sorella del guru dem Goffredo, si sfoga con l’Ansa e denuncia di aver ricevuto due lettere anonime in cui viene definita “donnicciola” e “sporca comunista”. E’ una vergogna. E lei fa benissimo a denunciare. Ma può anche essere contenta. La vicenda nomine si è chiusa proprio come auspicava mesi fa su Facebook: via Monda e dentro una “donna competente”. Mentre la sua kermesse è stata rinnovata all’interno della Festa del Cinema.