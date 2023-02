Alle regionali resistono solo i ras locali, scompare il voto d'opinione ai dem

Sconfitta netta, questo il responso delle urne per il centrosinistra nel Lazio. Un responso che arriva nel bel mezzo della campagna congressuale Pd, con le primarie che si stagliano, a questo punto, anche un po’ minacciose all’orizzonte. Che cosa fare per arginare il calo di consensi?, si domandano i candidati. Intanto però c’è un dato che fa riflettere: la sostanziale scomparsa del voto d’opinione a favore del Pd e la fotografia di un voto che, per quanto riguarda in particolare i dem, visto il minimo scarto tra numero di consensi espressi in termine assoluto e voti di preferenza, assomiglia a un antico voto “di tessere” (e correnti), quello che si voleva sconfiggere a parole da anni e che, non a caso, i candidati al congresso dicono di voler allontanare. Il Pd nel Lazio ha totalizzato 313.023 voti (21 per cento). Oltre all’ex candidato governatore Alessio D’Amato, entra in Consiglio con oltre 23 mila voti l’ex vicepresidente della Regione Daniele Leodori (appartenente ad Area Dem). Della stessa Area Dem fanno parte anche Emanuela Droghei (17.086 voti) e Michela Califano (9.561 voti).

