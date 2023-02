Le regionali costringeranno Meloni e Salvini a competere sull'agenda dei doveri

Nonostante l'incoerenza della premier nei primi cento giorni di governo, gli elettori hanno premiato FdI. E anche la svolta moderata della Lega non è stata bocciata. È la dimostrazione che chi vota apprezza un'offerta diversa da quella populista

Il bello delle elezioni locali, comprese quelle regionali, è che ciascun osservatore e ciascun politico può osservare ogni tornata elettorale con la stessa posa con cui gli aruspici scrutavano il volo degli uccelli. Ciascuno ci può dunque leggere, nel volo dei flussi elettorali, più o meno quello che vuole, quello che crede, a prescindere dall’evidenza, e ciascuno può così utilizzare i numeri di quelle elezioni, a prescindere dai dati di realtà, per provare a dimostrare, con forza, la bontà delle proprie tesi, comprese quelle più scombinate, comprese quelle di chi, con sguardo severo, è pronto a considerare il dato dei non votanti più importante rispetto a quello dei votanti, cosa che di solito succede quando qualche osservatore cerca di minimizzare un risultato elettorale che non gradisce.