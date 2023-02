Sorpresa: in Lombardia la Lega tiene, anzi, migliora. E Salvini gongola

La paura era talmente tanta che almeno su una cosa Matteo Salvini aveva deciso di dover arrivare primo: i festeggiamenti. Eccolo allora alle 15.29, quando i seggi elettorali sono chiusi da appena mezz’ora, afferrare più lesto degli altri lo smartphone per postare su tutti i suoi social due foto, una con Attilio Fontana e l’altra con Francesco Rocca, i due nuovi governatori, con la scritta “Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”. Ci sono solo gli instant poll, nettissimi sull’esito, ma senza dettagli sui voti di lista. Almeno un primato però il segretario del Carroccio intanto lo porta a casa. Dietro all’esultanza da centometrista, dicevamo, si nascondeva tutta la paura della disfatta, della conferma di una Lega ancora più debole, sempre più fagocitata da FdI, anche nella sua patria, direbbero così gli amici avversari di Fratelli d’Italia, la Lombardia. E invece, ed è una sorpresa non solo per il vicepremier ex truce, la Lega tiene. Di più, seppur sempre dietro al partito di Meloni, fa meglio di quattro mesi fa. Quando siamo a oltre metà scrutinio, rispetto alle politiche dello scorso 25 settembre, il partito passa dal 13,9 al 17 per cento in Lombardia (dove FdI perde invece un punto e pesa l’impegno leghista sull’autonomia) e guadagna qualche decimale anche in Lazio passando dal 6,1 al 6,8. Certo, risultati distanti dal quasi 30 per cento che nel 2018 portò per la prima volta Fontana al Pirellone (FdI era al 3,6), ma la Lega è comunque viva, nonostante un pezzo di partito, quello del comitato Nord di Umberto Bossi, abbia in aperta polemica votato per la civica di Fontana, e nonostante alcuni ex fedelissimi di Salvini abbiano lasciato il partito per sostenere Moratti. Su tutti Gianmarco Senna passato al Terzo Polo in appoggio all’ex sindaca di Milano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE