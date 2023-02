Il centrosinistra sconfitto nel Lazio ragiona (e litiga) sul campo “non abbastanza largo”

In attesa dei risultati, nella landa semideserta di via di Portonaccio, sede del comitato del candidato governatore dem Alessio D’Amato, il panorama post-industriale con scorcio sull’officina vintage Moto Guzzi, nonostante il sole, non aiuta a farsi animo, ché qualsiasi discorso sul più e sul meno ricade inevitabilmente sul tema affluenza - che è quella che è e forse è anche peggio di quello che sembra. Non solo. Non si può nascondere agli occhi quello che esploderà come il vero punto dolente: il campo (non abbastanza) largo, accusato numero uno. Si attende D’Amato, nel luogo dove si mostrò vittorioso Roberto Gualtieri. Ci si domanda anche chi verrà fin quaggiù del Pd (e quando), mentre il Terzo Polo segue i risultati dalla sede di Azione. Arrivano gli exit poll e i conti, anche ottimistici, non danno certezza che facendo nell’altro modo - campo largo con i Cinque Stelle - il risultato sarebbe stato diverso. Si fanno calcoli all’inverso su Milano (con i Cinque stelle ma senza Terzo polo). Si aspettano i dati reali mentre Calenda, da un altrove indefinito, si sposta sulla eventuale “sparizione politica” di Silvio Berlusconi. Infine, da una scala di ferro, scende Esterino Montino, sindaco di Fiumicino e coordinatore del comitato D’Amato: “Presentarci divisi a sinistra ha pesato fortemente”. Il problema con i Cinque Stelle è stato l’inceneritore? Risponderà più tardi D’Amato (36,9 per cento dei voti, con Pd al 21,35, Terzo Polo al 5, 2 e Cinque Stelle al 9,70) che no, quello era “un pretesto”, ed è Giuseppe Conte ad aver commesso un errore a non allearsi.

