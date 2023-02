Risultati elezioni in Lazio e Lombardia, tutti gli aggiornamenti

Cala l'affluenza rispetto al 2018. Rocca e Fontana (centrodestra) favoriti nelle due regioni al voto

Si chiudono alle 15 i seggi per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Sono oltre 12 milioni gli elettori chiamati al voto per eleggere i nuovi presidenti. I dati sull'affluenza hanno fatto segnare un calo consistente rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018, quando però si era votato soltanto la domenica. In Lombardia alle 23 di ieri sera aveva votato il 31,78 per cento (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,11). Nel Lazio l'affluenza rilevata alle 23 era del 26,28 per cento (contro il 66,55 per cento del 2018).

Queste elezioni amministrative sono un primo test per il governo Meloni, insediatosi alla fine di ottobre. Per questo l'appello della premier stessa era quello di "andare a votare". Anche se per la specificità delle due regioni, peseranno molto le logiche interne ai territori.