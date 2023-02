Lollobrigida, il corazziere d'Italia. Perno di governo, il suo è già un nuovo partito

Roma. Si sono ribaltati i ruoli: non è più lui il “cognato” di lei, ma lei la “cognata” di lui. L’uomo che “governa il governo” è Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni la sorella di sua moglie. E’ il tutore di tre ministri (Lavoro, Sanità, Mare), fa il corazziere della Repubblica, costruisce relazioni con magistrati, funzionari dello stato, manager e anche con la stampa estera. La sua arma non è il machete ma il tagliacarte. Con quella piccola lama apre le buste che gli consegnano: “Ministro, questa è la mia storia, questo sono io. Valuti lei”. In Italia chi ha oggi un’ambizione si rivolge al ministro dell’Agricoltura. Alla Camera, cammina con il fascicolo delle società partecipate sottobraccio. C’è un faldone ufficiale e poi c’è il suo. Nella legge di Bilancio è riuscito a ottenere dal Mef risorse ingentissime per la filiera agricola. Sta chiamando al ministero le migliori competenze senza distinzione di colore. E’ il semipremier.

