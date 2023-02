Seggi aperti dalle 7 alle 15 per le regionali in Lombardia e Lazio. Affluenza in forte calo

Oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne. Alle 23 di ieri aveva votato meno di un italiano su tre, rispetto al 70 per cento alle precedenti elezioni. Subito dopo le operazioni di voto e di riscontro dei votanti avrà inizio lo scrutinio

Hanno riaperto stamattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni. Si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio. Oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne per scegliere governatori e consigli di due delle più importanti regioni italiane. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni.

Nonostante l'appello della premier - "E' un'elezione importante, andate a votare", ha detto Giorgia Meloni uscendo dal seggio a Roma - i dati del Viminale sull'affluenza confermano il forte calo della partecipazione: alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazioni, alle 23 di ieri, aveva votato il 29,72 per cento (rispetto al 70,63 per cento alle precedenti regionali). In Lombardia (1.504 comuni su 1504) l'affluenza è del 31,78 per cento (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,11). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 26,28 per cento (66,55 per cento). Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche oggi, dalle 7 alle 15.