Meloni conquista Lazio e Lombardia. Ma il Cav. le rovina la festa

“Ma non riusciva nemmeno a parlare, povera”. Reazione somatica all’ennesima uscita di Silvio Berlusconi a favore di Putin? “Macché, febbre vera”. Ma come pensate di convivere con un leader della maggioranza che vi fa il controcanto sulla guerra, non proprio un dettaglio? “Bisogna fregarcene, e andare avanti. Gli italiani oggi hanno dimostrato di credere in noi, no?”. Cerchi Giorgia Meloni, trovi Arianna, la sorella madre. Impegnatissima a dispensare baci, ma anche rassicurazioni sulla salute della premier qui nel Salone delle Fontane, tra i cari palazzi razionalisti dell’Eur. Tutto molto sottotono, tutto molto già scritto. Nel Lazio Fratelli d’Italia traina il centrodestra senza annichilire gli alleati. Stessa cosa in Lombardia dove quota 30 per cento rimane un miraggio, e la Lega lotta. Vincono, con un’astensione record, Francesco Rocca (49 per cento) e Attilio Fontana (56). E nessuno d’altronde avrebbe scommesso un euro sul contrario. Con il turno unico e l’impossibile e fantomatico campo largo, spaccato come la mela di Guglielmo Tell, è bastato contare i voti nell’urna. Hanno fatto tutto gli altri (Pd, M5s, Terzo polo) per non scendere nemmeno in campo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE