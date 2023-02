Il Pd nel Lazio arriva secondo in una corsa a due. Ed esulta pure

Francesco Rocca è il nuovo presidente della regione Lazio. La sinistra, con le ossa frantumate in primis a causa delle proprie ormai endemiche divisioni e litigiosità, lascia la scena della Pisana con un ampio strascico di veleni e polemiche. Dopo aver flirtato in ogni modo possibile e immaginabile coi Cinque stelle per mettere in piedi un fantasmagorico fronte progressista, sull’onda montante della giunta Zingaretti che i grillini li aveva in seno e dei peana intellettuali di Bettini che in Conte sembrerebbe vedere la reincarnazione demiurgica di un nuovo Marx, e aver fallito l’obiettivo nel Lazio dove si è andati in ordine sparso, dalle parti del Nazareno sembrano comunque averla presa bene.

