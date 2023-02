Tutti i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio

Francesco Rocca è il nuovo presidente della regione Lazio; Attilio Fontana è stato riconfermato alla guida della Lombardia. Ecco come hanno votato lombardi e laziali

Attilio Fontana è stato confermato alla guida della Lombardia, Francesco Rocca è stato eletto presidente della Regione Lazio. Il centrodestra a guida Meloni festeggia, per la verità un po’ disunito e ognuno per contro proprio, due vittorie nette alle prime elezioni regionali dopo l’insediamento dell’esecutivo Meloni.

I risultati delle elezioni in Lombardia

In Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto 1.774.477 voti, il 54,7 per cento del totale, circa 673mila in più del candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino fermatosi al 22,9 per cento. La candidata del Terzo polo Letizia Moratti ha ottenuto il 9,9 per cento dei voti, quella di Unione popolare Mara Ghidorzi l’1,5.

Fratelli d’Italia si è confermato primo partito in regione: è stato votato 725.402 elettori, il 25,2 per cento del totale. Un risultato in leggero calo rispetto alle ultime elezioni politiche nelle quali il partito di Meloni aveva raccolto il 28,5 per cento delle preferenze, ma in netto miglioramento rispetto a quelle del 2018 quando si era fermato al 3,64 per cento.

Nel centrodestra continuano le difficoltà della Lega che sì ha ottenuto il 16,5 per cento, ma ha perso poco meno di 200mila voti (sono 476.175 i voti, il 16,5 per cento del totale) rispetto ai risultati delle elezioni politiche, punto più basso di sempre alle urne lombarde. Il partito che cinque anni fa raccoglieva 1.553.787 voti (il 29,65 per cento) non esiste più, la Lombardia è sempre più “meloniana” e il Carroccio è dietro anche al Pd, secondo partito in regione con 628.774 voti, il 21,8 per cento.

I risultati delle elezioni nel Lazio

Dopo quasi dieci anni di governo del centrosinistra (con Nicola Zingaretti) il Lazio passa al centrodestra. Francesco Rocca sarà il nuovo presidente della regione dopo aver vinto le elezioni ottenendo 934.604 voti, ossia il 53,9 per cento del totale. Fratelli d’Italia è il primo partito anche nel Lazio forte di 519.633 voti, il 33,6 cento.

Rispetto a cinque anni fa, risultato di FdI a parte (era al 8,7 per cento), c’è un sostanziale conferma dei rapporti di forza tra i partiti, con una grossa eccezione: il Movimento 5 stelle. Erano al 22,06 per cento, forti di 559.752 voti, sono passati all’8,5 per cento raccogliendo 132.041 voti. Vero è che l’affluenza nel Lazio è diminuita del 29,3% rispetto alle precedenti elezioni, ma nessun altro partito ha perso così tanti elettori.

