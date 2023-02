Lezioni dall'all-in di Meloni nel Lazio e in Lombardia

Vince Giorgia Meloni, tiene la Lega, resiste il Partito democratico, sprofonda il Movimento 5 stelle, delude il Terzo polo, si rafforza il governo, si allontana l’alternativa. Il risultato rotondo delle regionali nel Lazio e nella Lombardia – con una importante affermazione in entrambe le regioni del centrodestra, che da oggi è alla guida in quattordici delle diciotto regioni italiane in cui è prevista l’elezione diretta del presidente – conferma senza margine di errore che l’opposizione più pericolosa per Giorgia Meloni oggi non si trova nell’opposizione ma si trova nella maggioranza. A quattro mesi dalla disfatta delle politiche, i tre partiti che si oppongono al centrodestra, ovvero il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva, hanno scelto di utilizzare la tornata elettorale non per vincere le elezioni ma solo per provare a vincere il derby interno all’opposizione. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: i due partiti che avrebbero dovuto dimostrare di essere in ascesa nel centrosinistra, quelli che in teoria, secondo molti osservatori, avrebbero iniziato “un’Opa ostile” sul Pd, hanno mostrato i loro limiti e hanno raggiunto risultati diversi da quelli sperati. E’ andato male il M5s. E’ andato male il Terzo polo. E alla fine, pur avendo perso malamente in entrambe le regioni, il solo partito del centrosinistra ad aver mostrato un suo radicamento inossidabile è l’unico privo di una guida: il Pd. Fino a quando le opposizioni, in contesti dominati da sistemi elettorali maggioritari, continueranno a occuparsi più di come provare a fottere i propri possibili alleati che di come provare a fottere i propri avversari, le opposizioni continueranno a fare il gioco dei propri avversari.

