Il flop di Majorino in Lombardia dimostra che la sinistra non sa vincere al nord

Nonostante la Lega dipinta come già finita e Fontana come dead man walking, Pd e Cinque stelle uniti hanno perso. E la Moratti non ha certo rubato voti. Il settentrione resta una terra ostile per i progressisti

Sintesi provvisoria, ma anche abbastanza definitiva senza nemmeno calcare la mano, del risultato in Lombardia delle “sinistre”, il Pd soprattutto. In Lombardia, intesa la regione più socialmente stratificata ed economicamente sviluppata d’Italia, la sinistra non ha mai vinto (prima elezione, 1970). Nemmeno stavolta, quando il 58 per cento dei lombardi non è andato a votare, rispetto al 30 per cento delle scorse politiche, e in quel 28 per cento una bella fetta è composta da elettori della Lega; non ha vinto nemmeno stavolta, con il partito di Matteo Salvini che il suo pifferaio di Hamelin ha portato a buttarsi da solo nelle sacre acque del dio Po (cinque anni fa la Lega aveva il 29,6 per cento, ora viaggia attorno al 16 proiettivo).