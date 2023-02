"Un trionfo". Al comitato di Rocca scoppia la festa (sobria) per la conquista del Lazio

Appena dopo la chiusura dei seggi, al quartier generale di Francesco Rocca, il salone delle Fontane all'Eur, la soddisfazione prendeil sopravvento. Sin dai primissimi exit poll, infatti, si capisce che il Lazio dopo due mandati di Nicola Zingaretti sarà del centrodestra. Così tutto lo stato maggiore della coalizione, venuto a supportare l'ex presidente della Croce Rossa, lascia trasparire un sobrio entusiasmo. "Un trionfo", commenta il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, a lungo considerato uno dei papabili candidati di Fratelli d'Italia. Un successo offuscato dalle parole filo putiniane di Silvio Berlusconi? No, a sentire non solo Rampelli, secondo cui la linea estera "la fa il governo". Ma anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ("Le parole di Berlusconi non le condivide non solo io ma l'intero governo").

Alle 18 e 07, poi, arriva lo stesso Rocca. "E' una grande emozione. Insieme alla soddisfazione c'è un grande senso di responsabilità. Sono sicuro che saremo in grado di creare una squadra straordinaria", dirà il neo presidente. Prima di concludere l'intervento sulle note di Rino Gaetano.