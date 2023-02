Rampelli (FdI): "Berlusconi su Zelensky? La linea la fa Meloni". E sul voto: "Nel Lazio è un trionfo"

"La linea del governo la fa la Giorgia Meloni con gli alleati Salvini e Tajani. È una linea coerente da mesi e non si schioderà da lì perché è in gioco la capacità dell'Europa di respingere attacchi da parte di totalitarismi e autoritarismi". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli al Foglio durante lo spoglio delle elezioni regionali nel Lazio, commentando le dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a proposito di Volodymyr Zelensky. Il deputato di Fratello d'Italia segue gli scrutini dal comitato elettrorale del candidato di centrodestra Francesco Rocca.

Quindi si dissocia dalle parole di Berlusconi? "Mi dissocio, è la mia convinzione anche personale. La linea del governo è più importante delle esternazioni di qualsiasi persona, anche quando si tratta di un senatore autorevole, ed è quella che conta nel contesto nazionale e internazionale".

Sui risultati delle elezioni nel Lazio, che vedono il candidato di centrodestra Francesco Rocca in netto vantaggio, Rampelli dice: "Più che di una vittoria si tratta di un trionfo, se gli exit poll venissero confermati. Gli ultimi sondaggi ci davano tra il 46 e il 48 per cento, già raggiungere il 48 sembrava una scommessa". Secondo le ultime proiezioni Opinio per Rai, Rocca è al 52,2 per cento.