Il centrocampo di Calenda, che vuole fare il Macron italiano: "A settembre lanciamo il terzo polo"

"Allora, all’Economia Veronica De Romanis, o Carlo Cottarelli. Agli Esteri la mia amica Emma Bonino”. E questa era scontata. “Per quanto anche Lia Quartapelle, del Pd, non sarebbe male. Ma magari meglio farle fare un periodo da sottosegretaria. Alla Giustizia? Il nostro Enrico Costa, o sennò Giovanni Melillo, il nuovo procuratore nazionale Antimafia”. Sullo Sviluppo economico, il primo tentennamento. “Be’, Calen…”. La risposta esce immediata, spontanea. Ma la voce annega subito in un conato di contrizione. “Anzi, no. Colao. Vittorio Colao è bravissimo. Con magari uno come Giorgio Gori in squadra, però. E non perché Giancarlo Giorgetti abbia fatto male, anzi. Però forse starebbe meglio alle Infrastrutture, sono più roba sua. Al Sud Mara Carfagna, la confermerei. Ma anche Gelmini e Brunetta stanno facendo bene. Alla Difesa vedrei bene Guido Crosetto. Oddio, no, forse ci lascerei Guerini. Però magari a Crosetto una delega sull’aerospazio gliela si potrebbe trovare”.

