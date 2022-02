Sulle diseguaglianze i governi hanno più colpe dei mercati

La lotta alle diseguaglianze è stato uno dei temi centrali del discorso d’introduzione del secondo settennato del presidente Sergio Mattarella. “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita”, ha spiegato, “sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita”. Per questo motivo, Mattarella ha chiesto l’impegno di tutti a “rimuovere gli ostacoli”. Un invito che i grandi elettori hanno accolto senza esitazioni. L’applauso che ha segnato questo passaggio è stato, infatti, uno dei più lunghi. Il compito è certamente arduo. La società italiana è caratterizzata da profonde disparità territoriali, generazionali e di genere che l’attuale crisi non ha fatto altro che acuire. Queste disparità, tuttavia, non sono inevitabili. Al contrario. Sono il risultato di precise decisioni politiche. La letteratura in questo ambito è chiara: la disuguaglianza è una scelta, non un evento esogeno. Di conseguenza, le parole di Mattarella andavano interpretate come un monito nei confronti di chi – negli ultimi anni – ha contribuito a costruire una società sempre più diseguale. Davvero stupisce che i parlamentari presenti in aula non se ne siano resi conto. Per capire dove sono le responsabilità è sufficiente analizzare la gestione dell’attuale crisi. Il Covid-19 ha colpito tutti. L’impatto, però, è stato asimmetrico. I giovani e le donne hanno pagato il prezzo più elevato. Non c’è da stupirsi. Già prima della pandemia queste categorie erano in uno stato di forte vulnerabilità sociale e lavorativa. Pertanto, avrebbero dovuto essere messe al centro dell’azione di governo. Non è andata così. L’adozione di diversi provvedimenti (che oggi appaiono difficili da giustificare) ha – se possibile – aggravato ancor di più la loro posizione. Di seguito qualche esempio.

