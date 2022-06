“Con Pd e M5s? Neanche per 50 seggi sicuri”, dice Calenda a Letta

Il problema, dice lui, è che non lo leggono. “O, se mi leggono, non mi capiscono, o magari non mi credono”. E sì che il pensiero di Carlo Calenda, almeno quello pubblico, pretende d’essere lineare: “Io, se ci stanno i Cinque stelle, nel campo largo non ci entro proprio. E in generale non faccio accordi con un Pd a trazione massimalista”. La prova l’ha data a Roma, insiste. “Anche lì, gli strateghi capitolini del Pd, quella che la sanno lunga, hanno ripetuto per mesi che alla fine avrei ceduto, avrei fatto l’accordo, che stavo facendo i capricci per un assessorato. Ecco, siccome abbiamo visto com’è andata, lo anticipo già: per le regionali, se si vuole puntare su Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità che ha svolto un lavoro eccellente durante la pandemia, ci mettiamo cinque minuti a trovare un’intesa. Ma siccome anche lì Goffredo Bettini s’è già messo di traverso, spingendo candidati a mio giudizio improbabili, ecco, glielo dico fin d’ora: Azione non sosterrà Enrico Gasbarra o Daniele Leodori”.

