Il campo magro Pd-M5s. Conte: "In sofferenza perché stiamo nel governo Draghi"

“Non dateci per morti, risorgeremo”. Il suo sguardo non ricorda il crollo di una diga, ma poco ci manca. Giuseppe Conte è abbastanza provato: ciuffo scosso come un cavallo del Palio, camicia bianca con i polsini sbottonati. Sono le 19. Gli tocca andare in conferenza stampa per commentare la scomparsa, o quasi del M5s. “Un risultato deludente. Anzi, cancellate: diciamo poco soddisfacente”. L’ex premier dice che ora cambierà tutto nel partito, con i rappresentanti territoriali, e che sotto a questo buco nero “c’è la sofferenza degli italiani per la nostra presenza nel governo Draghi”. Tuttavia, assicura, che non farà scherzi: “Non staccheremo la spina”. Sogna il proporzionale, però. In via di Campo Marzio, sede del M5s, le facce sono lunghe.

