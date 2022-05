Draghi a Milano fa un'ode alla credibilità. Giavazzi: “La concorrenza si fa”

Si è mangiato a “Bocconi” a “Bocconi”, localisti, chiacchieroni, perditempo, russofili (“la dipendenza russa stava diventando sottomissione”). Una alla volta, per carità… Eravamo a Milano, all’università dei “saranno manager”, per ascoltare Mario Draghi, venuto a omaggiare l’economista, scomparso, Alberto Alesina, “l’amico Alberto”, e abbiamo alla fine ascoltato il rinnovo della promessa di matrimonio tra Draghi e Sergio Mattarella: “La credibilità è tutto. Le parole devono essere suffragate dai fatti” altrimenti “le persone non ti credono”. Siamo riusciti a fermare, sulle scale, pochi metri prima dell’ingresso in aula magna, Francesco Giavazzi, consigliere del premier, e sentite cosa ci ha detto sul ddl Concorrenza. Gli abbiamo chiesto “Il governo ce la farà?”. E lui: “Lo facciamo. E’ certo. E’ sicuro”. Sono eccentrici, sono insultati, le loro prediche sono ovviamente “inutili”, ma cosa aspettano a depositare il simbolo del “partito Alesina”? Che strani tipi, gli economisti. Amano la controversia, si fanno anche i dispetti, e quanto sono biforcuti. Mario Monti, ad esempio, ricorda sempre, lo ha fatto anche oggi, “che quando si parlava di incertezza economica lui era appunto impegnato a fare … il primo ministro”. Alla Bocconi, l’università dove si gioca anche a ping pong e si pratica lo sberleffo, “bocconiano, sarà lei”, si sono ritrovati in nome di uno stile, Draghi, il preside Monti, Larry Summers, che è stato segretario al Tesoro americano (un consiglio per la Rai; prenda le sue lezioni, i suoi discorsi e li trasmetta in prima serata), Silvana Tenereyro, e (ci diamo un tono; lo scriviamo in inglese) “external member of the Bank of England”.

