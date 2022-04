Di fronte alle richieste indecenti di Trump, Conte non è Zelensky

Nel 2019 il presidente americano tenta di aprire inchieste giudiziarie complottiste da usare in campagna elettorale: chiede all'Italia di aiutarlo a ribaltare il Russiagate e all'Ucraina di indagare il figlio di Biden. Conte si mette subito a disposizione, Zelensky no (sebbene il tycoon lo ricattasse congelando gli aiuti militari)

Ieri Repubblica ha fornito ulteriori dettagli sugli incontri avvenuti ad agosto e a settembre del 2019 tra il segretario alla Giustizia americano William Barr, inviato da Trump per una controinchiesta sul Russiagate, e l’allora capo dei servizi segreti italiani (Dis) e braccio destro di Giuseppe Conte, Gennaro Vecchione. Repubblica ricostruisce i movimenti di Barr, inclusa una cena programmata con Vecchione, e solleva alcune incongruenze con la versione di Conte. I nuovi particolari non modificano molto un quadro di asservimento alle richieste indecenti di Trump, che neppure paesi in stato di necessità come l’Ucraina hanno accettato. In questo senso sono significativi i casi di Conte e Zelensky.