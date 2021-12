Il Quirinale e l'opportunità per la destra: meno rutti, più responsabilità

Diversi segnali di una svolta verso posizioni più moderate ci sono già. Ma per Giorgia Meloni e Matteo Salvini l'elezione del prossimo capo dello stato può diventare l'occasione per inaugurare un nuovo corso. I due leader non si lascino sfuggire quest'opportunità

Sarà l’effetto della campagna per il Quirinale, che come il Natale rende tutti più buoni. Sarà il clima indotto dal governo Draghi, che come d’incanto ha trasformato la trasversalità non più in un vizio degli inciucioni ma in una virtù dei responsabili. Sarà l’effetto drammatico della pandemia (ieri 118 morti), che ha contribuito a mettere in campo una discreta scrematura delle minchiate. Sarà il combinato di tutto questo, e forse anche di molto altro, ma il fatto è comunque interessante, è diventato ricorrente, merita di essere evidenziato.