Elogio della Lega a-social

Le due Leghe non esistono, ok, ma Fedriga, Zaia e Giorgetti hanno gli strumenti giusti per tenere Salvini lontano dal Papeete 2.0. Svolte possibili per il futuro (e sì, c’entrano anche i social modello televideo)

Ha forse ragione chi dice che le due Leghe non esistono, chi dice che la fronda contro il Capitano è una forzatura dei giornali, chi dice che la leadership di Giorgetti è un’invenzione dei nemici della Lega e chi dice che presto o tardi il salvinismo verrà messo in minoranza da una Lega diversa, più educata, meno urlatrice, meno truce, meno confusa, meno estremista. Ha forse ragione chi dice che la Lega, da buon partito leninista, non è un partito che fa della competizione interna un valore aggiunto, e basta vedere quanti sono stati alle ultime elezioni i parlamentari eletti nelle liste del Capitano targati Zaia (zeru tituli), targati Fontana (zeru tituli), targati Maroni (zeru tituli), targati Giorgetti (pochi tituli) per comprendere quanto possa essere farlocca l’idea che il rapporto della Lega con questo governo possa essere simile a quello del Pdl nel 2013 con il governo Letta. Non c’è un Angelino Alfano, non c’è un Ncd in potenza, non c’è una scissione in atto, non c’è un golpe in corso.