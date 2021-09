Brinkert, il guru che ha reso il tedesco Scholz un po' più “cancelliera”

Olaf Scholz comincia a crederci. Per tre società di rilevazioni demoscopiche (Forsa, Insa, YouGov) il partito socialdemocratico (Spd) è davanti all’unione dei moderati (Cdu/Csu) di Armin Laschet. Per altri due istituti (Kantar, Forschungsgruppe Wahlen) le due formazioni sono invece appaiate. Numeri che fanno sognare la Spd all’approssimarsi del voto per il rinnovo del Bundestag, il primo senza Angela Merkel dal lontanissimo 1990. Se il voto confermerà le indicazioni dei sondaggisti, la sera del 26 settembre Olaf Scholz, oggi vicecancelliere e ministro della Finanze, diventerà il cancelliere in pectore quale candidato del partito più forte. Prima dell’estate non ci credeva nessuno: gli occhi di tutta la Germania erano puntati solo su Laschet, allora neo presidente della Cdu e navigato governatore del Nord Reno-Vestfalia, e sulla sua sfidante verde, la giovane inesperta ma entusiasta Annalena Baerbock. Nel giro di poche settimane i due si sono rivelati non all’altezza del compito che era stato loro assegnato, e Scholz ne ha approfittato. La Spd, un partito in crisi da almeno due decenni, deve la ripresa non ai propri co-presidenti, due oscuri funzionari posizionati sul lato sinistro del partito, ma alla perseveranza da maratoneta del vicecancelliere. Il quale, a sua volta, deve ringraziare le due persone che hanno creduto in lui a dispetto dei sondaggi sfavorevoli della scorsa primavera e dell’atteggiamento pietoso della stampa sempre pronta a dipingere Olaf Scholz come il candidato perdente in partenza.

