Giorgetti si eclissa a Milano mentre Salvini denuncia le manine di Draghi

Nel giorno della guerriglia sulla delega fiscale, il ministro dello Sviluppo se ne sta in Lombardia e spegne il telefono. "Matteo? Non lo capisco", sbuffa, temendo una riedizione (non voluta) del Papeete. E intanto i fedelissimi del segretario vedono i complotti: "Garofoli ce l'ha con noi"

Il paragone che a Via Bellerio nessuno si azzarda a evocare, Giancarlo Giorgetti prova a esorcizzarlo a modo suo. Con una battuta. Dicendo, in sintesi, che mentre ai tempi del Papeete “si cercava una scusa per rompere col governo, qui si cerca un modo per restarci”. E però neppure al ministro dello Sviluppo sfugge che questa guerriglia contro Mario Draghi è una corsa sul filo. E infatti quando i suoi gli chiedono un parere sull’atteggiamento di Matteo Salvini, lui risponde che “non lo so, non lo capisco più”. E non capendolo inizia un po’ a farsi da parte. Com’è successo martedì. Il giorno della zuffa sulla delega fiscale. Il giorno in cui tutti cercavano Giorgetti, per capire cosa stava succedendo, e nessuno lo trovava. Mise deserto. Telefono staccato.