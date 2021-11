Viva il trattato del Quirinale, viva il sovranismo europeo

Più protezione uguale meno protezionismo. Più solidarietà uguale meno egoismo. Più integrazione uguale meno nazionalismo. Più europeismo uguale meno populismo. La prima volta Mario Draghi lo dice in modo sfumato e, mentre è lì a scambiarsi sguardi dolcissimi con Emmanuel Macron, la mette giù così: “Il senso più profondo di questo Trattato – ha detto ieri mattina il presidente del Consiglio in conferenza stampa, subito dopo aver firmato il trattato del Quirinale – è che la nostra sovranità, intesa come la nostra capacità di indirizzare il futuro, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni”. Pochi minuti dopo, Draghi torna sul punto e lo dice con più insistenza: “Quello che vogliamo è la ricerca di una sovranità europea. E quello che questo Trattato permette a noi di fare è dotare l’Unione europea di strumenti che la rendano più forte”. La terza volta, qualche istante dopo, Draghi lo dice uscendo dai binari della democrazia e centra il punto. E che punto.

