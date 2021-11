Quanto si fa seria “la disciplina dell'amicizia” con il trattato del Quirinale

A Mario Draghi ed Emmanuel Macron sembra che basti guardarsi per andare d’accordo e la firma del trattato del Quirinale oggi a Roma non poteva tenersi in un’atmosfera più entusiasta, alimentata dal fatto che l’accordo non va considerato un punto di arrivo, ma di partenza. E’ una base, e adesso bisogna continuare a costruire le relazioni tra Italia e Francia. Sul testo si è lavorato fino a tardi ed è stato Draghi a sottolineare per primo uno degli obiettivi aggiunti all’ultimo che rappresenta una svolta politica importante per i due paesi: almeno una volta ogni trimestre, un ministro italiano parteciperà a un Consiglio dei ministri francese, e viceversa.

