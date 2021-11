Cosa c'è dietro il Trattato del Quirinale che Roma e Parigi stanno per firmare

Emmanuel Macron torna a Roma per firmare il Trattato del Quirinale – il che rappresenta una tappa importante, che determina anche un’opportunità di rinnovo dei rapporti europei. Il Trattato è stato concepito come un rimedio alle numerose crisi fra Roma e Parigi. L’idea era stata lanciata dalla presidenza francese al vertice bilaterale del settembre 2017 (quando dossier come Stx-Fincantieri o Libia-immigrazione creavano non pochi problemi) ed è un passo notevole, considerando che dopo la Seconda guerra mondiale i rapporti politici fra i due paesi sono stati spesso superficiali. Con l’arrivo dei socialisti al potere, negli anni Ottanta, si era assistito a una volontà di rinnovo con la creazione di un vertice bilaterale annuale: un'iniziativa utile, poi superata dall’intensità problematica dei rapporti nel Ventunesimo secolo. Dall’opa di Edf su Edison nel 2001 in poi, la moltiplicazione delle crisi bilaterali ha prodotto una serie di incomprensioni strutturali, e indica che l’intensità dell’integrazione in corso, anche nel settore economico-industriale, chiede di essere governata con nuovi strumenti.

