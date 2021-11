Draghi e Macron credono nelle elezioni di Natale in Libia

Tunisi. E’ con l’obiettivo di sostenere il traballante processo elettorale che dovrebbe portare la Libia a dotarsi di un presidente e di un nuovo Parlamento per l’inizio dell’anno nuovo, come stabilito dalla roadmap di Tunisi e di Berlino, che oggi ha preso il via a Parigi la Conferenza internazionale sulla Libia, copresieduta da Italia, Francia, Germania e Libia sotto l’egida delle Nazioni Unite. Alla Maison de la Chimie, un centro congressi non lontano dall’Eliseo, ci sono numerosi attori nazionali e internazionali e tra loro il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, la cancelliera tedesca Angela Merkel e la vicepresidente americana Kamala Harris. Tra i partecipanti, oltre ai membri della conferenza di Berlino, Parigi ha voluto anche i rappresentanti dei paesi confinanti con la Libia come Ciad e Niger, così come quelli di stati non coinvolti nei precedenti round, come il Marocco. Tra gli obiettivi di Parigi c’è una “maggiore stabilità” non solo della Libia, ma di tutta la regione.

